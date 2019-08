Michelle Hunziker & Tomaso: Trennung? Jetzt spricht sie Klartext!

Seit mittlerweile fünf Jahren sind Hunziker und Tomaso Trussardi verheiratet. Die beiden haben zwei gemeinsame Töchter. Doch in letzter Zeit kamen immer wieder Gerüchte auf, dass die Trennung kurz bevor steht...

Michelle Hunziker spricht über die angebliche Ehe-Krise

Michelle kann über solche Spekulationen nur lachen. "Das gehört zum Spiel. Das ist seit 20 Jahren so und das wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern. Aber es ist ja kein Problem. Man muss ja nicht immer dementieren. Die Zeit wird's zeigen", erklärt sie im Interview mit .

Michelle Hunziker: Baby-Hammer! Doch ihr Glück ist getrübt

Süße Liebeserklärung an Tomaso

Was sie besonders an ihrem Tomaso liebt? "Er ist sehr charmant. Deswegen habe ich mich ja auch in ihn verliebt. Weil er sich so um kümmert." Und dann verrät Michelle auch noch das Geheimnis ihrer glücklichen Beziehung. "Der Alltag ist wichtig, dass man immer Tag für Tag zusammen geht. Und wenn es auch schwierig wird, zusammen bleibt. Es gibt kein Geheimrezept. Es ist einfach taff zu sein."

Ob bald wohl ein drittes gemeinsames Kind ihr Liebesglück krönt? Immerhin sagte Michelle kürzlich in einem Interview: "Wir haben noch nicht abgeschlossen..."

Versteckt Michelle etwa schon einen süßen Babybauch? Die verdächtigen Bilder seht ihr im Video: