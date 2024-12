Michelle Hunziker: Mit diesem Partner-Tattoo überrascht sie ihre Fans

Michelle Hunziker (47) überrascht ihre Fans mit einem besonderen Moment: Sie lässt sich zusammen mit ihrer Tochter Aurora Ramazzotti (27) tätowieren! In einer Instagram-Story am Mittwochnachmittag gibt die Moderatorin ihren Followern einen kleinen Einblick in das, was sie vorhaben – und fragt sie direkt: „Was glaubt ihr, was wir uns stechen lassen?“ Viele ihrer Fans spekulierten, dass der Name „Cesare“, der ihres ersten Enkels, auf ihre Haut kommen könnte. Doch Michelle enthüllte schon bald, dass das nicht der Fall ist.