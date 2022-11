Michelle Hunziker: Hurra, doppeltes Baby-Glück!

Nach der Trennung von Noch-Ehemann Tomaso Trussardi ist Michelle offiziell Single. Doch wie lange? In Sachen Amore geht es bei ihr schließlich leidenschaftlich zu. Sie suche jemand für eine "seriöse Sache". Und für Nachwuchs? Immer noch steigen Michelle Glückstränen in die Augen, wenn sie daran denkt, wie ihr Aurora verkündet hat: Du wirst Nonna! "Das war so emotional, so schön. Und ich könnte ja selber noch Mutter werden", verrät der TV-Liebling. Noch ein Kind? Es wäre ihr viertes. "Ach ja, warum nicht, ich bin so eine Mama-Person. Es gibt Leute, die das einfach gerne haben", sprudelt ihr Herz über vor Freude.

Fehlt nur ein Vater. Und wer ist nun der Glückliche? Uns fallen da drei Kandidaten für ein Bambino ein: Innige Fotos mit Ex Tomaso verraten, dass die Bilderbuchehe längst noch nicht vorbei sein könnte. Ein Happy End also? Und es gäbe noch weitere Anwärter: Ex-Ehemann Eros Ramazzotti oder Sommerflirt Giovanni Angiolini. "In der Liebe ist alles möglich! In der Liebe kann sogar das Unmögliche passieren", flötet Michelle. Wir sind gespannt!