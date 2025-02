Michelle Hunziker: Ist ihr neuer ein Liebesschuft?

Nur ein heißer Urlaubsflirt – oder ist Alvise der neue Mann an Michelles Seite? Unklar. Fest steht aber: Der attraktive Italiener würde definitiv in Michelles Beuteschema passen. Er ist – wie seine beiden unmittelbaren Vorgänger – jung, durchtrainiert und in Liebesdingen kein unbeschriebenes Blatt. In der heimischen Presse werden ihm zahlreiche Flirts mit prominenten Frauen nachgesagt.

Wobei er selbst nicht ganz unbekannt ist: Als Rugby-Profi war er für Teams wie Valsugana, Lazio Rugby und Petrarca Rugby im Einsatz, nach seiner Sportkarriere zog er nach Mailand und arbeitete dort als Model und Personal Trainer. 2021 nahm Alvise als Kandidat bei der italienischen Version von "Let’s Dance" teil – natürlich gab es wilde Gerüchte über eine Liaison mit seiner Tanzpartnerin.

Auch Schauspiel-Ambitionen hat der vielseitige junge Mann und legte schon einen ganz ordentlichen Start hin: 2023 debütierte er in einer kleine Rolle neben großen Hollywood-Stars wie Juliane Moore und Tilda Swinton und dreht derzeit eine Serie für Netflix.

Und privat so? Wirft man einen Blick auf sein Instagram-Profil, wird schnell klar: Signor Rigo ist naturverbunden und sportbegeistert – genau wie Michelle. Er zeigt sich beim Wandern, Skifahren, Schwimmern, Kite-Surfen und sogar beim Reiten – meist oben ohne, was er sich definitiv leisten kann.

Aber kann der hübsche, athletische Alvise die liebeshungrige Michelle tatsächlich glücklich machen? Die ist schließlich immer auf der Suche nach dem Mann ihres Lebens, äußerte erst kürzlich in einem Instagram-Post den Wunsch nach einer respektvollen Liebe, "voller Komplizenschaft, romantisch", von einer "Person, die ein Plus im Leben darstellt, mit der du die verrücktesten Abenteuer, die seltsamsten Reisen teilen kannst. Gemeinsam die Welt sehen und ihre Schönheit teilen. Eine Liebe, in der man sich umeinander kümmert, eine beschützende und tugendhafte Liebe, weil man sich über den Erfolg des Partners freut".

Kann Alviso diese Ansprüche wirklich erfüllen – oder nutzt er die berühmte Michelle nur für seine eigenen ehrgeizigen Zwecke aus? Eine Frage, die wohl nur die Zukunft beantworten kann…