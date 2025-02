Michelle Hunziker: Abrechnung mit ihren Ex-Lovern

Bei der großen TV-Jubiläumsshow (ARD) für Udo Jürgens († 80) sang die Moderatorin gemeinsam mit ihrer ältesten Tochter Aurora (28) den Hit "Liebe ohne Leiden". Und verriet nach dem emotionalen Auftritt, warum sie ausgerechnet dieses Lied ausgewählt hatte. "Nicht nur ich wünsche das Aurora, sondern sie auch mir", so die Schweizerin. "Und ich kann es brauchen!"

Mit diesen wenigen Worten offenbarte sie, wie einsam sie ist und wie sehr sie sich nach "dem Einen" sehnt. Gleichzeitig machte Michelle Hunziker mehr als deutlich, dass Liebe bei ihr in letzter Zeit wohl oft mit Leid verbunden war und ihre Ex-Lover ihr viel Herzschmerz bereitet haben. Denn so glücklich die Beziehungen mit ihren Verflossenen wie dem Osteopathen Dr. Alessandro Carollo (42), dem Arzt Giovanni Angiolini (44) und ihrem zweiten Ehemann Tomaso Trussardi (41) anfangs auch schienen: Keine war von Dauer.

Und am Ende stand Michelle Hunziker wieder alleine da. Wir wünschen ihr, dass sie bald den Mann ihres Herzens findet. Und dass sie bei der nächsten großen Udo-Jürgens-Show zu seinem 100. Geburtstag im Jahr 2034 voller Überzeugung sein Lied "Liebe lebt" singen kann, in dem es heißt: "Liebe lebt, in jeder Sekunde, die du mir schenkst und in der wir uns immer spürn."

