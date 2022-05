Michelle Hunziker: Jetzt muss sie sich zwischen zwei Männern entscheiden

Doch während die beiden an der Seine ihr junges Glück genießen, ziehen sich in der Heimat dunkle Gewitterwolken zusammen, denn Tomaso, der derweil wohl auf die gemeinsamen Töchter aufpasste, dürften die Turtel-Fotos aus Paris gar nicht gefallen. Zumal er erst vor einigen Wochen in den Dolomiten ähnlich vertraute Stunden mit Michelle verbrachte – so mancher aus dem Umfeld des Ex-Paars träumte bereits von einem Liebescomeback.

Doch die Hoffnung war vergebens, Michelle flüchtete sich wieder in Giovannis durchtrainierte Arme. Bitter für Tomaso, der kein Geheimnis aus seinen Gefühlen für Michelle macht. "Sie bleibt die Frau, die ich in meinem Leben am meisten geliebt habe, und ich liebe sie immer noch", verriet er im Interview. Außerdem ist er bekennender Bären-Papa, weshalb ihm die Vorstellung, einen Womanizer und fernsehbekannten Macho wie Giovanni als Ersatz-Vater zu akzeptieren, vermutlich die Fußnägel aufrollt. Auf Michelle wartet nach ihrer Liebes-Auszeit also gewaltiges Zoff-Potenzial. Zumal die Sorgerechts-Frage noch immer ungeklärt ist…