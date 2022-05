Michelle Hunziker: Spiel mit dem Feuer! Das geht nicht mehr lange gut

Michelle lässt nichts anbrennen

"Ich möchte mein Leben in vollen Zügen genießen. Gib denen, die du küssen kannst, viele, viele, viele Küsse." Das neue Lebensmotto scheint sich Michelle seit ihrem Ehe-Aus im Januar sehr zu Herzen zu nehmen. Denn kurz danach zeigte sie sich in ihrer Show "Michelle Impossible" wieder in Flirtlaune. Mit ihrem ersten Ehemann Eros Ramazzotti. Die beiden küssten sich sogar. Doch schon einen Monat später vergnügte sie sich plötzlich mit einem anderen Mann.

Auf Sardinien sah man die 45-Jährige knutschend mit dem Arzt Dr. Giovanni Angiolini. Seither scheinen die beiden miteinander anzubandeln. Doch Ostern verbrachte sie nicht mit ihrer neuen Flamme Giovanni, sondern mit ihrem Ex Tomaso. Bereut Michelle vielleicht sogar die Trennung?

In einer Fernsehshow klagte sie: "Ich bin leider zum zweiten Mal getrennt, habe zwei Ehen hinter mir. Jetzt muss man wieder alles neu anfangen." Sie suchte sogar Rat bei dem 80-jährigen Moderator: "Habe ich noch eine Chance mit 45?" Ist ihre Angst also vielleicht der wahre Grund, warum Michelle aktuell nichts unversucht lässt?

Kehrt Michelle Hunziker am Ende doch zu ihrer großen Liebe Eros zurück?