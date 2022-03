Michelle Hunziker: Jetzt nimmt ihr Ex-Mann Tomaso alles weg

Ein Kuss mit Folgen

Damit legt Michelle den Scheidungs-Turbo ein! Denn Noch-Ehemann Tomaso Trussardi war von der gemeinsamen Schmuse-Show alles andere als begeistert. Es heißt, der Kuss zwischen Eros und der TV-Schönheit habe ihn fassungslos gemacht. Ja, die prickelnde Nähe zwischen dem einstigen Traumpaar war nicht zu übersehen. Eros und Michelle standen seit 20 Jahren wieder gemeinsam auf einer Bühne. Sie strahlten sich an, umarmten sich, sprachen über ihre Liebe, sangen mit- und schwärmten übereinander.

Schon kurz nach der Trennung von Michelle machte Tomaso keinen Hehl aus seiner Abneigung gegen Eros Ramazzotti. Doch diese Flirterei ging zu weit! Tomasos Reaktion ließ nicht lange auf sich warten: Der Unternehmer entfolgte Michelle und ihrer Tochter Aurora bei Instagram. Anscheinend will der Mode-Erbe nicht mehr sehen, was die beiden privat so treiben. Italienische Medien sind sich sicher: ein eindeutiges Zeichen für einen Rosenkrieg!

Kehrt Michelle Hunziker zu ihrer großen Liebe Eros Ramazzotti zurück?