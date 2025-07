Michelle Hunziker: Liebesgeheimnis gelüftet!

Heimliche Treffen also lieber in der Tiefgarage statt im Promi-Hotspot – Michelle zieht ihre Männer im wahrsten Wortsinn aus dem Verkehr! Und läuft da aktuell vielleicht jemand durch die Drei-Monats-Probezeit? Michelle lächelt: "Ich bin sehr glücklich. Ja, immer noch Single – zumindest für die Öffentlichkeit." Das klingt doch ganz so, als würde da jemand wieder Schmetterlinge im Bauch spüren. Immerhin wurde die hübsche Blondine zuletzt sehr vertraut mit einem italienischen Unternehmer gesichtet. Wer weiß – vielleicht hat sie ihren Traummann längst geparkt. Gut versteckt im Parkhaus ihres Herzens!