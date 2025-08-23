So verliebt!

Michelle Hunziker: Märchenhochzeit mit ihrem Milliardär?

Ihre neue Liebe hat den Patchwork-Test bestanden. Folgt jetzt die große Traumhochzeit?

Michelle Hunziker trägt einen roten Blazer, offene Haare und strahlt in die Kamera. - Foto: IMAGO / eventfoto54

Tritt Michelle Hunziker bald wieder vor den Traualtar?

© IMAGO / eventfoto54

VonInTouch Redaktion
Uhr

Aller guten Dinge sind drei – vielleicht auch bei Michelle Hunziker (48)? Nach zwei gescheiterten Ehen scheint sie jetzt die große Liebe gefunden zu haben: Mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (58) genießt sie das Leben in vollen Zügen. Wird es nun zur Märchenhochzeit mit ihrem Milliardär kommen?

Ihre Beziehung besteht den Patchwork-Test

Ihr Sommerurlaub auf Mykonos wird ein echtes Familienfest: Michelle und Nino teilen sich am Strand eine große Liege, lachen verliebt, wirken innig und unbeschwert. Mit dabei: Ex-Mann Eros Ramazzotti (61) und Michelles drei Töchter. Wer hier Eifersucht oder Spannungen erwartet, liegt falsch. Nino trägt Michelle lachend huckepack durchs flache Wasser, Eros plaudert entspannt mit den Kindern. Auf Instagram zeigt Michelle fröhliche Schnappschüsse – harmonischer kann Patchwork kaum sein. Nino, erfolgreicher Finanzmanager, selbst geschieden und Vater von drei erwachsenen Kindern, könnte der Partner sein, nach dem Michelle immer gesucht hat.

"Mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt“, schreibt sie in einem ihrer Posts. Ein Satz, der viel sagt – denn wer Michelle kennt, weiß: Sie ist vorsichtig mit Liebesbekenntnissen. Dass Nino nun sogar mit ihren zwei kleinen Töchtern Sole (11) und Celeste (10) verreist, zeigt, wie ernst es ihr ist. Ob Mykonos bald zur romantischen Kulisse für eine Traumhochzeit wird? Die Zeichen stehen gut. Barfuß im Sand, unter dem Sternenhimmel – das wäre der perfekte Ort für ein drittes, endgültiges Ja-Wort. Eine Hochzeit am Meer – so strahlend wie ihr gemeinsames Glück.

StarsDeutsche StarsMichelle Hunziker
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group