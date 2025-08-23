Michelle Hunziker: Märchenhochzeit mit ihrem Milliardär?
Ihre neue Liebe hat den Patchwork-Test bestanden. Folgt jetzt die große Traumhochzeit?
Tritt Michelle Hunziker bald wieder vor den Traualtar?
Aller guten Dinge sind drei – vielleicht auch bei Michelle Hunziker (48)? Nach zwei gescheiterten Ehen scheint sie jetzt die große Liebe gefunden zu haben: Mit dem italienischen Unternehmer Nino Tronchetti Provera (58) genießt sie das Leben in vollen Zügen. Wird es nun zur Märchenhochzeit mit ihrem Milliardär kommen?
Ihre Beziehung besteht den Patchwork-Test
Ihr Sommerurlaub auf Mykonos wird ein echtes Familienfest: Michelle und Nino teilen sich am Strand eine große Liege, lachen verliebt, wirken innig und unbeschwert. Mit dabei: Ex-Mann Eros Ramazzotti (61) und Michelles drei Töchter. Wer hier Eifersucht oder Spannungen erwartet, liegt falsch. Nino trägt Michelle lachend huckepack durchs flache Wasser, Eros plaudert entspannt mit den Kindern. Auf Instagram zeigt Michelle fröhliche Schnappschüsse – harmonischer kann Patchwork kaum sein. Nino, erfolgreicher Finanzmanager, selbst geschieden und Vater von drei erwachsenen Kindern, könnte der Partner sein, nach dem Michelle immer gesucht hat.
"Mit den Menschen zusammen zu sein, die man liebt“, schreibt sie in einem ihrer Posts. Ein Satz, der viel sagt – denn wer Michelle kennt, weiß: Sie ist vorsichtig mit Liebesbekenntnissen. Dass Nino nun sogar mit ihren zwei kleinen Töchtern Sole (11) und Celeste (10) verreist, zeigt, wie ernst es ihr ist. Ob Mykonos bald zur romantischen Kulisse für eine Traumhochzeit wird? Die Zeichen stehen gut. Barfuß im Sand, unter dem Sternenhimmel – das wäre der perfekte Ort für ein drittes, endgültiges Ja-Wort. Eine Hochzeit am Meer – so strahlend wie ihr gemeinsames Glück.
