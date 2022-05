Michelle Hunziker: Neues Glück! Überraschende Bilder aufgetaucht

Sie stählt ihren Körper mit jeder Menge Sport, viermal in der Woche. Wenn es sein muss, steht sie dafür sogar um halb fünf morgens auf. „Ich sehe das als Investment fürs Alter“, betont sie fröhlich. Um ihre Seele kümmert sie sich auch gerade besonders ausgiebig, gönnt sich etwa nach einem anstrengenden Arbeitstag ein entspannendes Bad mit Meersalz. Und an den Wochenenden zieht sie gern mit ihren Freundinnen in die Berge oder um die Häuser, zeigte sich seit ihrer Trennung auch schon wiederholt in Flirtlaune.