Michelle Hunziker: Liebes-Chaos! Jetzt müssen ihre Töchter ganz stark sein

Mama in Erklärungsnot

In Italien ist die Moderatorin noch berühmter als bei uns, die Fotografen reißen sich um sie – und natürlich stellt sich bei jedem Schnappschuss die Frage: Wer wird der neue Mann an ihrer Seite? Um ihre Töchter auf die öffentlichen Spekulationen vorzubereiten und nicht ständig in Erklärungsnot zu geraten, tritt Michelle nun die Flucht nach vorn an: "Ich habe ihnen, den Kleinen, schon erklärt: ,Ihr wisst (…), jeder Mann, den ich grüßen werde, wird mein Freund sein‘", verriet sie jetzt. "Ich habe gesagt: ,Der Metzger oder, ich weiß nicht, im Kleidergeschäft, jeder Mann wird mein Freund sein.‘" Schließlich kennt sie das Showgeschäft und weiß: Sobald sie mit einem männlichen Wesen fotografiert wird, geht das Getuschel los, und ihr ist natürlich auch klar, dass Celeste und Sole mittlerweile groß genug sind, um solche Gerüchte aufzuschnappen – aber noch zu jung, um sie einzuordnen. Da war es wohl höchste Zeit für ein paar beruhigende mütterliche Worte …

