Michelle Hunziker: Sorge um ihre schwangere Tochter

CLOSER fragte bei einer Hamburger Praxis nach, was das genau bedeuten könnte. "Eine Sauerstoffmaske weist meist auf eine Atemwegsinfektion hin", lassen uns die Experten wissen. "Das heißt, das Blut hat eine zu geringe Sauerstoffsättigung, weshalb zusätzlicher Sauerstoff nötig ist." Und tatsächlich: Aurora soll unter einer schlimmen Grippe gelitten haben – was für Schwangere bedenklich sein kann. "Die Folge sind verengte Bronchien, die ebenfalls dazu führen, dass zu wenig Sauerstoff im Blut ist. Das könnte auch das Kindswohl gefährden." Auf jeden Fall hat die werdende Mama richtig reagiert und direkt einen Arzt konsultiert. Und Michelle? Die ist sicher in Windeseile an Auroras Seite geeilt, voller Sorge um ihre Tochter und das ungeborene Enkelchen. Da kann man Aurora nur nachträglich zum Geburtstag wünschen, dass es ihr ganz schnell wieder besser geht und sie den schönen Abend mit Goffredo rasch nachholen kann …

