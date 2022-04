Michelle Hunziker: Die Wahrheit über die Liebesgerüchte! Jetzt kommt alles raus

Dazu, ob es denn tatsächlich schon einen neuen Mann in ihrem Leben gibt, schwieg sich Michelle jedoch aus. In der Zeit nach der Trennung ist ihr aber vor allem eine Person eine wichtige Stütze: Tochter Aurora. "Die Person, mit der ich am meisten lache, ist meine Tochter. Mit ihr lache ich mich tot. Sie ist so lustig, und es ist so schön, Zeit mit ihr zu verbringen. Weil sie ist jetzt mittlerweile 25, sie ist eine erwachsene Frau, sie ist unabhängig, genauso wie ich immer mir gewünscht habe."

