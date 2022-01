Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Bittere Ehe-News im verflixten 7. Jahr

Hat sich das Paar heimlich getrennt?

Die schöne TV-Moderatorin urlaubt in den Bergen. Doch von Ehemann Tomaso Trussardi ist weit und breit nichts zu sehen. Wie meistens in letzter Zeit. Ist Michelle etwa längst von ihrem Mann getrennt? Dabei schien sie das Liebesglück gepachtet zu haben. Aber nur bis zum Sommer dieses Jahres! Mitten im verflixten 7. Jahr ihrer Ehe angekommen, ist es verdammt ruhig auf ihrem Instagram-Account geworden. Im August postete Michelle das letzte fröhliche Pärchen-Foto. Seitdem ist der Unternehmer an ihrer Seite verschwunden.

Dass ihr Ehe-Himmel nicht immer voller Geigen hängt, gab Michelle schon vor zwei Jahren freimütig zu. "In einer Beziehung muss man jeden Tag um sein Glück kämpfen. So ist das wohl in einer Ehe." Hoffentlich haben sie den Kampf nicht aufgegeben ...

