Michelle Hunziker: Ehe-Aus! Nimmt sie Tomaso die Kinder weg?

Denn Michelle Hunziker ist ständig unterwegs: Neben ihren zahlreichen Modeljobs und TV-Engagements in Italien taucht sie neuerdings auch wieder verstärkt im deutschen Fernsehen auf. Gerade stand die Schweizerin für die dritte Staffel des neuen Amazon-Erfolgsformats „LOL: Last One Laughing“ vor der Kamera. Und nach dem sensationellen „Wetten, dass..?“-Comeback wird bereits über eine Fortsetzung spekuliert. Natürlich mit Michelle Hunziker als Thomas Gottschalks (71) bessere Hälfte.