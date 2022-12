Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Bitteres Ende! Die Wunden sind einfach zu tief

Es ist nicht leicht mit der Amore! Ein Reporter soll den Erben des Mode-Imperiums Trussardi im Mailänder Familienristorante entdeckt haben. Allein. Zerstört. "Es hat nicht geklappt mit unserem Liebes-Comeback", heißt es plötzlich.

Offenbar kann Tomaso nicht vergessen. Der heiße Flirt von Michelle mit dem schönen Arzt Giovanni Angiolini sitzt wie ein Stachel in seinem Herzen. Was er von dem Verführer im weißen Kittel hält, machte er gegenüber einer italienischen Tageszeitung klar: "Ein Mann, der sich einschleicht in eine Beziehung in der Krise, mit einer verheirateten Frau und Mutter von zwei kleinen Mädchen, den kann ich nicht als anständigen Menschen betrachten." Autsch! Diese Worte zeigen, wie tief verletzt Tomaso ist. Auch wenn die Trennungssituation schmerzt – er ist zu verletzt.

Michelle ist gerade im Urlaub in den Schweizer Bergen. Auch sie braucht Abstand. Um dann mit neuer Kraft Tomaso doch noch einmal mit umzustimmen?