Michelle Hunziker & Tomaso Trussardi: Liebes-Comeback!

Michelle Hunziker und Noch-Ehemann Tomaso Trussardi waren fast zehn Jahre lang verheiratet. Im Januar dieses Jahres ging die Ehe dann in die Brüche. Gibt es jetzt allerdings eine zweite Chance für ihre Liebe?

Erst kürzlich wurden Papparazzi-Fotos veröffentlicht, die Tomaso zeigen, wie er ein Wohnhaus betritt, in dem Michelle Hunziker wohnen soll und dieses erst am nächsten Morgen wieder verlassen haben soll. Die Nacht hat er also wohl bei seiner Ex verbracht.

Jetzt äußert sich Michelle zu den Spekulationen und verrät, dass sie ein Liebes-Comeback mit ihrem Ex nicht ausschließen würde!

Auch interessant