Michelle Hunziker: Zuckersüße Babynachrichten!

Wie Michelle Hunziker nun bei "Wetten, dass ..?" offenbart, war sie bei der letzten Schwangerschaft von ihrer Tochter Celeste einfach nur glücklich! Als die heute Sechsjährige im Jahr 2015 das Licht der Welt erblickte, genoss Michelle die Zeit der Babypfunde in vollen Zügen! So beichtet sie: "Ich kann ruhig sagen, dass ich 18 Kilo zugenommen habe beim letzten Kind. Und ich habe die geliebt, die 18 Kilo! Weil man da essen kann, was man möchte. Das ist so schön!" Wow! Ehrliche Worte, die zeigen: Michelle hat die Schwangerschaft mit ihrer dritten Tochter und die Monate danach in vollen Zügen genossen! Mehr Body Positivity geht wohl kaum!

