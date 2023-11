Michelle: Jetzt spricht ihr junger Lover Eric Philippi

Wegen ihres hohen Altersunterschiedes von 25 Jahren standen Schlagersängerin Michelle und ihr Geliebter Eric Philippi oftmals in der Kritik. Doch warum verliebte sich die Schlager-Ikone überhaupt in einen so jungen Hüpfer? Viel wissen die Fans über die große Liebe der 51-Jährigen ja nicht. Doch vor kurzem gab er im Interview bei der ARD-Sendung "Wer weiß, denn sowas?" ein paar enthüllende Details über seine Vergangenheit preis.