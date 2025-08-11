Michelle: Traurige Beichte! "Misshandelt und vernachlässigt"

In einem Interview mit "Bild" packt die Blondine aus, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ihr Zuhause sei von Alkohol und Gewalt geprägt. "Bei uns zu Hause waren Gewalt und jegliche Verwahrlosung an der Tagesordnung", erklärt sie. "Wir wurden misshandelt und vernachlässigt. Verbal, körperlich, psychisch, physisch." Heute spricht sie ganz reflektiert darüber, doch damals gehörte es zu ihrem Alltag und sie sah es als alltäglich an. "Als Kind denkt man, das ist normal. Wir kannten es nicht anders!"