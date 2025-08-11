Michelle: Traurige Beichte! "Misshandelt und vernachlässigt"
Schlagerstar Michelle zeigt sich offen wie nie und spricht über ihre Kindheit. Und die war alles andere als behütet...
Michelle spricht über ihre traurige Vergangenheit.
© IMAGO / Future Image
Wenn sie neben ihrer großen Liebe Erik Philippi (28) auf der Bühne steht, strahlt Michelle (53) über das ganze Gesicht. Sie ist glücklich und scheint angekommen zu sein. Doch so happy und geborgen, wie sie sich an der Seite ihres Liebsten heute fühlt, war es nicht immer. Nun spricht sie über ihre traurige Kindheit...
Michelle nimmt kein Blatt vor den Mund
In einem Interview mit "Bild" packt die Blondine aus, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Ihr Zuhause sei von Alkohol und Gewalt geprägt. "Bei uns zu Hause waren Gewalt und jegliche Verwahrlosung an der Tagesordnung", erklärt sie. "Wir wurden misshandelt und vernachlässigt. Verbal, körperlich, psychisch, physisch." Heute spricht sie ganz reflektiert darüber, doch damals gehörte es zu ihrem Alltag und sie sah es als alltäglich an. "Als Kind denkt man, das ist normal. Wir kannten es nicht anders!"
Michelles Mutter flüchtete immer wieder ins Frauenhaus
Wenn es besonders schlimm wurde, flüchtete die Mutter immer wieder ins Frauenhaus, kehrte aber immer wieder zu ihrem Mann zurück. "Heute weiß ich, sie hatte gar keine andere Wahl. Es ging jeden Tag einfach nur ums Überleben. Für sie und für uns", so Michelle.
Mit neun Jahren kam sie schließlich gemeinsam mit ihrer Schwester in eine Pflegefamilie. Aber auch dort kam Michelle nicht zur Ruhe. Der Mann soll versucht haben sie körperlich zu missbrauchen. Erst als sie die Familie wechselte, ging es endlich bergauf.
Heute gehört sie zu den bekanntesten Sängerinnen in ganz Deutschland. Doch ihre Vergangenheit hat sie stark geprägt. "Ich habe ein riesiges Trauma mitgenommen in mein Leben. Man vergisst nichts. Unser Vater sagte uns von klein auf, dass wir keine Wunschkinder gewesen sind. Es hat lange gedauert, bis ich den Satz 'Du bist nicht gewollt' für mich selbst verarbeiten konnte", gesteht sie nachdenklich. Den Kontakt zu ihm hat sie längst abgebrochen. Sicherlich kein einfacher Schritt, aber für Michelle wahrscheinlich der einzig richtige ....