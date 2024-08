Michelle: Krasses Geständnis - Hochzeit aus falschen Motiven

Es muss ein Schlag ins Gesicht sein für Ex Albert Oberloher (61), den sie 1995 heiratete und mit dem sie Tochter Céline (28) hat. Auch ihr zweiter Ehemann Josef Shitawey (63) – Hochzeit 2007 und sie haben Tochter Mia-Carolin (16) – muss nach diesen Worten aus allen Wolken gefallen sein.

Denn schließlich gibt Michelle zu, dass sie bislang immer nur aus einem Grund geheiratet habe: Sehnsucht nach einer perfekten Familie. "Ich bin mir nicht sicher, wie oft ich bisher wirklich geliebt habe. Für mich war es lange Zeit schwer, überhaupt zuzuordnen, wie ich mich fühle, weil ich eine wurzellose Kindheit hatte und nicht wusste, was es bedeutet, dazuzugehören, angekommen zu sein, zu lieben", gesteht die 52-Jährige.

Diesmal will sie jedoch "richtig heiraten". "Wir haben auch noch gar keine Pläne. Also wir machen das wahrscheinlich privat. Still und heimlich", verriet Eric Philippi nach der Bekanntgabe ihrer Verlobung.

Diesmal soll es halten, schließlich ist er die Liebe ihres Lebens. Trotz aller nun aufkommenden Romantik: Auch für ihre Töchter ist das Geständnis der Mutter sicher ein Schock ...