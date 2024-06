Michelle & Eric Philippi: Heimliche Hochzeit!

Beim "Schlagerboom Open Air" mit Florian Silbereisen (42) in Kitzbühel ließen Sängerin Michelle und ihr Liebster Eric Philippi am vergangene Samstag die Bombe platzen: Sie sind verlobt! Auch über den Antrag sprach der Musiker ganz offen – warum die Fans es erst jetzt erfahren: "Heimlich sozusagen. Irgendwie sind wir gemeinsam so durch die tiefsten Tiefen, aber auch durch die höchsten Höhen geflogen. Und für mich war klar, das ist die Frau für mein Leben und ich möchte mit dieser Frau den Rest meines Lebens verbringen. Und genau deshalb habe ich ihr vor ungefähr zwei Monaten die Frage aller Fragen gestellt." Michelle fügt hinzu: "Ja. Er hat mich gefragt, ob ich ihn heiraten möchte. Und ich habe natürlich 'Ja' gesagt."

Wenn es um die eigentliche Hochzeit geht, scheinen die beiden jedoch noch keinen Plan zu haben. Doch eines ist klar – auch davon werden die Fans wohl erst einmal nicht mitbekommen. "Wir haben auch noch gar keine Pläne. Also wir machen das wahrscheinlich privat. Still und heimlich", lässt Eric durchsickern. Eine heimliche Hochzeit also. Dann bleibt ja nur noch abzuwarten, wann die beiden ihren großen Tag dann doch mit ihren Anhängern teilen werden.

Florian Silbereisen scheint hinter den Kulissen ebenfalls Geheimnisse zu hüten. Warum sein Kumpel jetzt über ihn auspackt, erfährst du im Video: