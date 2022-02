Michelle: Let's Dance-Desaster! Verdrängt durch eine Jüngere

Lange herrschte Eiszeit zwischen den beiden Frauen, es ging um einen Mann, der Bruch war hart, vor allem Marie schien lange unversöhnlich. Doch vor rund einem halben Jahr sprang Michelle über ihren Schatten, entschuldigte sich öffentlich bei ihrer Tochter. "Das, was passiert ist, tut mir leid. Ich bin so froh, dass wir gemeinsam nach vorne sehen können." Das Eis schien zu schmelzen, Michelle und Marie standen sogar wieder gemeinsam vor der Kamera. Doch schon beim Doppel-Interview anlässlich Michelles 50. Geburtstags waren unterschwellige Spannungen deutlich zu spüren: Alles deutet darauf hin, dass immer noch verletzte Gefühle im Spiel sind – die jetzt sogar einen knallharten Konkurrenzkampf auslösen könnten. Es ist nicht das erste Mal, dass Mutter und Tochter sich messen, schließlich sind beide Sängerinnen. Doch diesmal geht es nicht um Musik, sondern ums Tanzen: Wahrend Mama Michelle fleißig für ihre Teilnahme bei "Let's Dance" trainiert, will offenbar auch Marie zeigen, dass sie eine heiße Sohle aufs Parkett legen kann. Jedenfalls quält sie sich seit Wochen im Tanzstudio, übt Schritte und Drehungen. Wofür genau, das hat sie allerdings noch nicht verraten, begnügt sich mit mysteriösen Anspielungen: "Das waren mal 2 mega anstrengende Tage", schreibt sie bei Instagram. "Jeder Muskel tut mir weh. So muss das sein, wenn man viel schaffen will! Übung macht den Meister." Ihre Fans vermuten, dass Marie sich als nachträgliche Überraschungskandidatin für "Let's Dance" bereit machen könnte. Schließlich wurde auch Amira Pocher kurzfristig als Nachrückerin für die verletzte Patricia Kelly in die Show geholt.

Sollte es dazu kommen, würden Mutter und Tochter ihr Duell vor einem Millionenpublikum austragen! Aber selbst wenn nur Michelle antanzt, gleicht Maries Aktion einer Kampfansage: Was du kannst, kann ich schon lange. Sieht ganz so aus, als bestünde bei den beiden noch ziemlich viel Gesprächsbedarf …