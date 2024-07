Michelle Monballijn: Im Krankenhaus! Sie packt über die Boxkampf-Nacht aus

Weiter berichtet sie, wie sie die Situation in Erinnerung hat: "Kann mich nur noch daran erinnern, dass mir auf einmal schlecht wurde und deshalb wollte ich an die frische Luft. Während ich rausgelaufen bin, wurde ich bewusstlos und soll mich laut Augenzeugin an der Tür verletzt haben, die ich dann noch aufmachen wollte. Ich kam dann blutüberströmt wieder zu Bewusstsein. Deshalb muss jetzt abgeklärt werden, ob ich ein Schädel-Hirn-Trauma habe. Aber ansonsten sind die Werte okay. Da bin ich schon mal froh."

Doch wie konnte es überhaupt so weit kommen? Auch dazu äußerte sich Michelle nun: "Es war alles zu viel an dem Abend. Mike hat mich angesprochen und ich habe versucht stark zu sein, aber mir wurde dann währenddessen schlecht und wollte ich raus ...". Da scheinen die Meinungen über das Gespräch mit ihrem Ex ganz schön auseinanderzugehen, wenn man sich an Mikes Erzählungen zurückerinnert.

Doch auf einen konnte sich Michelle in dieser brenzlichen Situation scheinbar verlassen: "Danke an Flocke, dass du dich um mich gekümmert hast und mich im Rettungswagen zum Krankenhaus begleitet hast".

