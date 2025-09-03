Im Treppenhaus soll der Mann sie abgepasst haben, um sich über den Lärm ihres Sohnes zu beschweren. Als die Schauspielerin nicht auf die Forderungen einging, sei die Situation völlig aus dem Ruder gelaufen. "Er hat erst herumgeschrien und mich mehrfach beleidigt. Dann baute er sich vor mir auf und wollte mich nicht weitergehen lassen. Er hat mich an der Schulter gezogen und meinen Kopf zweimal gegen die Wand gestoßen", so Monballijn.