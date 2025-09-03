Michelle Monballijn: Nachbarschaftsstreiteskaliert – Schauspielerin im Krankenhaus
Schock für Michelle Monballijn: Die Schauspielerin wurde in Bernau von ihrem Nachbarn attackiert. Die Auseinandersetzung endete für sie im Krankenhaus – mit einer erschütternden Diagnose.
Da war die Welt noch in Ordnung: Michelle Monballijn beim Premieren-Event von "THE POWER" am 28.08.2025.
© IMAGO / Gartner
Michelle Monballijn, bekannt aus dem "Tatort", "SOKO Stuttgart" oder dem "Sommerhaus der Stars" erlebt derzeit eine beängstigende Situation in ihrem Privatleben. Die 46-Jährige wirft ihrem Nachbarn massive Übergriffe und monatelanges Stalking vor. Ein Streit im Treppenhaus eskalierte ihren Angaben zufolge so sehr, dass sie ins Krankenhaus musste.
So kam es zur Eskalation im Treppenhaus
Der Vorfall ereignete sich in Monballijns Wohnhaus in Bernau. Nach eigenen Aussagen habe der Nachbar sie seit Wochen gestalkt. "Der geht auch in den Keller und riecht an meiner Wäsche, wenn ich die dort wasche", berichtete sie der "Bild".
Im Treppenhaus soll der Mann sie abgepasst haben, um sich über den Lärm ihres Sohnes zu beschweren. Als die Schauspielerin nicht auf die Forderungen einging, sei die Situation völlig aus dem Ruder gelaufen. "Er hat erst herumgeschrien und mich mehrfach beleidigt. Dann baute er sich vor mir auf und wollte mich nicht weitergehen lassen. Er hat mich an der Schulter gezogen und meinen Kopf zweimal gegen die Wand gestoßen", so Monballijn.
Michelle hat eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma
Zunächst habe die Schauspielerin versucht, ohne ärztliche Hilfe auszukommen. Doch im Laufe des Abends verschlechterte sich ihr Zustand. Sie suchte die Notaufnahme auf – mit dramatischem Ergebnis: Die Ärzte diagnostizierten eine Gehirnerschütterung und ein Schleudertrauma. Zur Sicherheit musste sie stationär bleiben, um ein Schädel-Hirn-Trauma und Verletzungen an der Halswirbelsäule auszuschließen.
"Die Ärzte haben sofort gesagt, ich müsste im Krankenhaus bleiben, damit ein Schädelhirntrauma ausgeschlossen werden kann", schilderte sie. Nach einigen Tagen konnte sie die Klinik wieder verlassen.
Sie erstattete Anzeige
Noch am Tag des Angriffs rief Monballijn die Polizei. Die Beamten nahmen eine Anzeige wegen Körperverletzung auf und konnten den Nachbarn vorerst in seine Wohnung zurückbringen. Doch die Angst bleibt: Nach ihrer Entlassung zog die Schauspielerin zu Freunden, um dem mutmaßlichen Täter nicht zu begegnen.
Über ihren Anwalt will sie nun eine einstweilige Verfügung erwirken, damit sich der Nachbar ihr künftig nicht mehr nähern darf. Laut eigener Aussage liegt auch ein ärztlicher Befundbericht vor, der die Verletzungen dokumentiert – ein wichtiges Beweismittel für das weitere Verfahren.