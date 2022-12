Michelle schwebt auf Wolke Sieben: Was läuft da mit dem jungen Schlagerstar?

Der Altersunterschied scheint beide übrigens nicht zu stören. Es ist ja bekannt, dass Michelle jüngere Männer bevorzugt. Vincent würde also genau in ihr Beuteschema passen. Außerdem gilt Sängerin Michelle ja gerade als Single. Und auch Vincent Gross scheint nicht abgeneigt zu sein. Immer wieder wirft er Michelle schmachtende Blicke zu. Und auch er scheint nicht mehr gebunden zu sein. Schon lange zeigt er sich nicht mehr mit seiner Freundin. Der Weg für die Liebe wäre also frei.

Nach einem gemeinsamen Auftritt schrieb Michelle auf Instagram: "Und ein großes Dankeschön auch an meinen 'Idiot'." Unklar ist, ob die Sängerin nur das gemeinsame Lied meint oder ob sie damit andeuten will, dass Vincent ihr alleine gehört. Die Zukunft wird die Gefühle der beiden schon noch offen legen.

