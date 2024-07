Michelle: Sie spricht über ihre Pläne nach der Musikkarriere

Am vergangenen Freitag, dem 5. Juli 2024 kam ihr Album "Flutlicht" aus den Markt. Das, wie sie selbst sagt, "persönlichstes" Album wird ihr Letztes sein. 2026 folgt noch eine Tour - dann ist Schluss. "Das ganze Drumherum ist der ausschlaggebende Punkt, weshalb ich mich aus dieser Musikbranche zurückziehe. [...] Es ist für mich der Punkt gekommen, an dem ich damit nicht mehr so gut zurechtkomme", erklärt sie im Interview mit "t-online". Doch was hat die Sängerin nach ihrem Karriere-Aus vor?