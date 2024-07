Michelle: "Unzählige Male hintergangen und ausgenutzt!" Jetzt kommt alles ans Licht

Warum sie nicht mehr leben wollte, erklärte die Sängerin ebenfalls in der Vergangenheit. So habe sie den Druck und die Verlogenheit der Schlagerbranche nicht mehr ausgehalten. Hinzukamen private Probleme wie der Sorgerechtsstreit um die gemeinsame Tochter Marie-Louise mit Ex-Freund Matthias Reim sowie böse Schlagzeilen in den Medien, in denen sie als "Rabenmutter" betitelt wurde, weil sie ihre zweite Tochter Celine an deren Vater abgegeben hatte.

Michelle fand jedoch den Weg zurück ins Leben und sogar zurück auf die Bühne. Doch wirklich wohl fühlt sie sich in dem Business mittlerweile nicht mehr. Denn das, was sie schon früher bemängelt hat, hat sich nicht geändert. In der "Bild" offenbart sie weiter: "Man ist immer selbst für seine Fehler verantwortlich – trotzdem wurde ich unzählige Male hintergangen und ausgenutzt. Der eine verarbeitet es so, der andere eben so. Bei mir war es immer die Musik, denn Musik ist Heilung."

Schon vergangenes Jahr hatte sie sich in einem Interview über die Zustände in der Schlagerbranche ausgelassen und angekündigt, einen Schlussstrich ziehen zu wollen. Vorher können sich die Fans aber noch an ihrem neuen Album sowie einer Abschiedstour erfreuen. Diese soll am 18. Januar 2026 starten.