Michelle & Eric Philippi: Baby-Beichte! Sie wollen ein Kind adoptieren

Im Interview mit Stern TV verkünden Michelle und Eric Philippi, dass sie über gemeinsamen Nachwuchs nachdenken. Die Schlagersängerin verrät: "Wir haben öfter darüber gesprochen. Er ist 27 und er hat alles Recht der Welt zu sagen, dass er eigene Kinder haben will." Doch selbst wird die Sängerin wohl kein Baby austragen. Das bestätigt ihr Partner Eric: "Michelle kann leider keine Kinder mehr bekommen." Doch das hält die Turteltauben nicht davon ab, "einem Kind ein Zuhause geben". Und deshalb denken die beiden Schlagerstars darüber nach, ein Kind zu adoptieren.

"Wir finden es toll, wenn man in einer Zeit wie heute einem Kind eine Perspektive und ein schönes Leben ermöglichen kann", erzählt Eric. Michelle pflichtet ihrem Freund im Interview bei: "Wir haben so viele Kinder, denen es schlecht geht, dann damit auch noch was Gutes zu machen, das kommt für mich absolut infrage."

Ob auf den geplanten Nachwuchs dann auch eine Hochzeit folgen wird? Unklar! Denn Eric Philippi sagt nur: "Dazu sagen wir heute noch nichts." Zumindest ändert auch die Kritik an ihrer Liebe und ihren Zukunftsplänen nichts, die nach ihrem Beziehungsouting laut wurde. Inzwischen können Michelle und Eric Philippi dem mit Humor begegnen. "Wir nehmen uns einfach mal selber auf die Schippe, dass die Leute auch sehen, dass es uns völlig egal ist einfach", verrät Michelle.