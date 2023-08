Michelle & Eric Philippi: Jetzt bricht alles zusammen!

Sie schwebt immer noch auf Wolken. Sängerin Michelle ist bis über beide Ohren verliebt. Mit dem 25 Jahre jüngeren Eric Philippi ist es "pure Liebe", "das Glück ihres Lebens". Für sie gibt es nichts mehr – außer ihn! Doch ist er wirklich der Richtige? Oder stürzt sie mit ihm ab? Denn was kaum jemand weiß: Beide kämpfen immer wieder um ihr seelisches Gleichgewicht. Michelle litt an Depressionen, er an einem Burn-out.