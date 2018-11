Michi Beck und Frau Uli: "Unser drittes Baby!"

Bei "The Voice of Germany" sind Michi Beck und Smudo ein wahres Dreamteam. Privat hat Michi sein Glück mit jemand anderem gefunden...

Im beurteilt Michi Beck aktuell bei "The Voice" zusammen mit seinem Fanta Vier Kollegen Smudo die Kandidaten. Und die beiden sind die ideale Besetzung für den Job. Michi und Smudo können auf eine lange Karriere im Musikgeschäft zurückblicken, sondern haben "The Voice" auch schon zwei Mal mit ihren Kandidaten gewonnen. Dabei ist die Musik gar nicht das einzige Talent, dass Michi Beck vorzuweisen hat...

Michi Beck: Baby Nr. 3

Erst im launchte Michi zusammen mit seiner Frau seine eigene Modekollektion. Ja, richtig gelesen! "Na klar sind wir aufgeregt, dass ist unser drittes Baby", witzelt der Musiker im Interview mit . Damit geht für den 50-Jährigen ein echter Traum in Erfüllung. Als Teenie hatte sich der Stuttgarter sogar an einer Modeschule beworben. Doch er wurde nicht angenommen. Seiner Leidenschaft geht er trotzdem nach. Und zwar nicht nur in seiner Kollektion, sondern auch als Stylist bei den Fantastischen Vier.

Und nicht nur modisch sind Uli und ihr Mann auf einer Wellenlänge. Auch musikalisch arbeiten sie schon seit acht Jahren zusammen: Als DJ-Duo Beck to Beck. Nicht zu vergessen: Die beiden sind auch Eltern der Töchter Poppy und Romny Beck.

Michi Beck und Uli: Seit 12 Jahren verheiratet

Michi Beck und seine Uli sind also nicht nur privat ein Traumpaar. Auch beruflich sind die beiden ein echtes Dreamteam. Zwischen den beiden passt es einfach. "Durch Fantas und "The Voice" gehen wir sowieso oft genug getrennte Wege. Da ist es einfach schön, dass man nach 18 Jahren als Paar auch etwas hat, wo man sich zusammen inspirieren kann und was schaffen kann", so Uli im Interview. Auch Michi Beck betont, dass die gemeinsame Arbeit sie sogar noch näher zusammengebracht hat.