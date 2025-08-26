Mick Schumacher nach Trennung von Laila: Ist das die neue Frau an seiner Seite?
Neue Fotos zeigen Mick Schumacher in vertrauter Begleitung auf Mallorca. Fans fragen sich nun – steckt da mehr dahinter?
Gibt es eine neue Frau im Leben von Mick Schumacher?
© IMAGO / ABACAPRESS
Ein traumhafter Tag im Hafen von Port d’Andratx, 32 Grad, leichte Brise – genau hier genießen die Schumachers regelmäßig ihren Rückzugsort auf Mallorca. Seit Corinna Schumacher 2018 eine Villa in den Bergen über dem Hafen kaufte, wird das luxuriöse Anwesen zum Sommer-Treffpunkt der Familie. Auch Tochter Gina Schumacher feierte hier 2024 ihre Hochzeit. Doch diesmal zieht besonders Mick Schumacher (26) die Aufmerksamkeit auf sich.
Gab es einen romantischen Bootsausflug?
Wie die "Bild" berichtet, wurde der Rennfahrer am vergangenen Freitag auf einem Motorboot der Familie gesichtet und er war nicht allein. An seiner Seite eine junge Frau mit weißem Bauchfrei-Outfit, die ihn lachend und vertraut an Deck begleitete.
Bei ihr soll es sich um Alyssia Piccioni handeln, eine Mitarbeiterin eines englischen Rennteams. Fotos zeigen, wie sie dicht neben Mick sitzt, beide Arm in Arm durch den Hafen schlendern. Beobachter wollen zudem gesehen haben, dass Alyssia bereits bei einem Triathlon in Nyon (Schweiz) Anfang August an seiner Seite war.
Laut "Bild" soll Alyssia sogar schon Mick Schumachers Mutter Corinna begegnet sein. Offiziell bestätigt ist jedoch nichts. Auf Nachfrage erklärte Schumachers Management nur knapp: "Kein Kommentar".
Ex-Freundin Laila: Alles aus im Frühjahr
Noch bis vor wenigen Monaten war Mick mit dem dänischen Model Laila Hasanovic liiert. Rund zwei Jahre lang begleitete sie ihn zu Rennstrecken, Events und roten Teppichen. Verlobungsgerüchte machten damals bereits die Runde. Doch im April dann die überraschende Trennung – kurz darauf tauchten beide auf der Dating-App "Raya" auf.
Die Paparazzi-Bilder von Mallorca zeigen nun, dass Mick offensichtlich nicht lange alleine geblieben ist – auch wenn unklar ist, ob es sich tatsächlich schon um eine neue Beziehung handelt.