Mick Schumacher: Platzt sein Traum von der Formel 1 endgültig?

Seit Ende 2022 ist Mick Schumacher (25) ohne festen Sitz in der Formel 1. Nach zwei Jahren bei Haas war er zuletzt für zwei Jahre Testpilot bei Mercedes fährt unter anderem auch in der WEC für Alpine. Im Jahr 2025 scheint Micks Formel-1-Pechsträhne jedoch weiterzugehen. Wie die BILD-Zeitung zuletzt berichtete, hat sich der neue Sauber-Boss Mattia Binotto (54) angeblich gegen ihn entschieden. Der 35-jährige Valtteri Bottas soll vor Mick den Vorzug bekommen. Sind Micks Chancen auf einen Platz in der Motorsportkönigsklasse damit endgültig gelaufen?

Red-Bull-Motorsportchef hätte Mick Schumacher bevorzugt

Obwohl das zukünftige Audi-Team noch nicht offiziell bekannt gegeben hat, wer 2025 neben Nico Hülkenberg noch als Fahrer antreten wird, sorgt das Gerücht für Unverständnis im Formel-1-Kosmos. Der Red-Bull-Motorsportchef Dr. Helmut Marko (81) hätte zum Beispiel die Entscheidung pro Mick Schumacher bevorzugt: "Ich denke, das Auto von Audi wird im nächsten Jahr sicherlich kein Sieger-Auto sein", sagte Marko gegenüber "spot.de". Aus diesem Grund hätte man mit einer Verpflichtung von Schumacher "einen guten Vergleich mit Nico Hülkenberg" aufstellen können.

Der 81-Jährige argumentiert, dass Audi erst 2026 plane, richtig anzugreifen. Eine Chance für Mick Schumacher wäre daher risikofrei gewesen: "Sollte es von der Leistung her nicht stimmen, dann kann man immer noch bis 2026 auswechseln." Gerade da Valtteri Bottas in der aktuellen Saison keine starken Auftritte zeigte und bisher punktlos blieb, hätte Schumacher eine Chance verdient.

Formel-1-Geschichte wäre für Mick Schumacher gelaufen

Sollte Mick diesen Startplatz nicht bekommen, sinken die Chancen, 2026 einen Sitz zu bekommen, quasi gegen null. Das weiß auch Helmut Marko. Der Red-Bull-Motorsportchef zu BILD: "Ich glaube, wenn Schumacher diesen Sitz nicht bekommt, dann ist die Formel-1-Geschichte für ihn gelaufen."

Dabei lief es für Mick zuletzt gar nicht schlecht. Vor zwei Wochen holte Schumacher in der WEC in Japan den dritten Platz. Laut Marko solle sich Schumacher auf die Langstrecken-Rennen konzentrieren, da er dort in der Vergangenheit sehr erfolgreich war.