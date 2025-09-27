Mick Schumacher: Seine Ex sorgt für Wirbel
Das nennt man wohl Beuteschema: Lailas Neuer ist ein noch berühmterer Sportler als der Vorgänger.
Mick Schumacher und Laila Hasanovic in glücklichen Zeiten.
Kaum ist die Trennung von Mick Schumacher (26) durch, sorgt seine Ex Laila Hasanovic (24) schon wieder für Wirbel. Das dänische Model soll sich mit keinem Geringeren als Tennis-Superstar Jannik Sinner (24) treffen. Wieder ein Partner mit Fame-Faktor.
Mick Schumachers Ex scheint wieder vergeben
Die Anzeichen sind eindeutig: Auf dem Handyhintergrund des Italieners tauchte plötzlich ein Bild von Laila auf. Außerdem wurde sie in letzter Zeit bei seinen Spielen gesehen. Zufall? Wohl kaum.
Jannik selbst schwärmte nur: „Ja, ich bin verliebt.“ Ganz offensichtlich in Laila. Die wurde nach der Trennung von Mick auf der Promi-Datingplattform Raya erwischt. Wetten, dass sie dort nach Sportlern Ausschau gehalten hat?
Vor dem Rennfahrer mit dem berühmten Namen datete sie jedenfalls den dänischen Fußballnationalspieler Jonas Wind (26). Hat die Beauty ein eindeutiges Beuteschema?
Schon bei Mick behaupteten böse Zungen, Laila habe die Beziehung vor allem genutzt, um ihre Insta-Reichweite zu pushen. Während der Schumi-Sohn sich bis dahin privat eher bedeckt gehalten hatte, postete sie fleißig Urlaubsbilder und Pärchen-Fotos.
Seit die Dänin auf Janniks Handy auftauchte, wuchs ihre Instagram-Community um etwa 2000 Follower pro Tag. Eine neue Liebe, die sie gleich doppelt happy machen könnte…
