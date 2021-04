Mickie Krause: Große Sorge um den "Let's Dance"-Star

Der eh schon schlanke Musiker wird immer dünner. "Ich habe in den ersten drei Wochen pro Show ein Kilo abgenommen", verrät er jetzt im Interview mit Sender RTL. "Wenn ich in der 13. Show bin, habe ich also 13 Kilo abgenommen. Dann bin ich so dünn, dann kann ich mit beiden Augen durchs Schlüsselloch gucken." Mickie trainiert nicht nur stundelang am Tag im Tanzsaal, sondern geht auch noch regelmäßig joggen, um den Kopf freizubekommen. Lässt sich nur hoffen, dass er sich nicht irgendwann übernimmt...