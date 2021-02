Mickie Krause ohne Perücke: So sieht der Sänger ohne Toupet aus

Eigentlich ist Schlagersänger Mickie Krause auf dem Ballermann zu Hause, doch 2021 macht er für RTL eine Ausnahme. In der 14. Staffel von „Let’s Dance“ möchte der Musiker eine flotte Sohle aufs Tanzparkett legen. An der Seite von Kandidaten wie dem Ex-Nachrichtensprecher Jan Hofer oder Barack Obamas Schwester Auma Obama möchte der kultige Sänger Jury und Publikum von seinen Tanzkünsten überzeugen. Immerhin haben schon ganz andere „untalentierte Promis“ mitgemacht, verrät er vorab! Doch eine Frage beschäftigt die Zuschauer vielmehr als seine Fähigkeiten: Tritt Mickie Krause ohne Perücke bei „Let’s Dance“ an? Es wäre immerhin nicht das erste Mal, dass der Schlagersänger seine Haarpracht lüftet!