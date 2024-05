Mike Cees: Neuanfang! Er macht es offiziell

Auf seinem Instagram-Kanal zeigt Mike sich mit seiner neuen Anwältin: Blond, schlank, jung und bildschön. Beide stehen nah beieinander und posieren für die Kamera. Dazu schreibt er: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit und bin überzeugt davon, dass ich bei meiner Anwältin Alexandra Markowitz in den besten Händen bin. Deshalb blicke ich absolut positiv in die Zukunft und bin sicher, dass die heftigen im Raum stehenden Vorwürfe sehr bald und vollständig ausgeräumt sind."

Doch viele Fans sind verdutzt und sagen das auch deutlich:

"Welche seriöse Anwältin lässt sich denn für Instagram fotografieren?"

"Ich frage mich ernsthaft, welche seriöse Kanzlei lässt sich so innig fotografieren? Das war nicht mal bei Johnny Depp so. Also, ehrlich, es wird immer skurriler."

"Hab' erst gedacht, es ist die neue Freundin."

"Wahrscheinlich eine neue Affäre, die Jura studiert und nicht mal ansatzweise fertig ist."

Von der Kritik lässt Mike sich jedoch nicht beirren. Er vertraut voll und ganz darauf, dass seine attraktive Anwältin ihm helfen kann!