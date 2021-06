Mike Heiter: Beauty-Eingriff! Er zeigt sein neues Gesicht

Mike zeigt sein neues Gesicht

"Ich habe mir meine Jawline machen lassen – also ein bisschen konturierter und strukturierter", erzählt Mike in seiner Instagram-Story. "Und vorne das Kinn auch und die Wangenknochen." Auch seine Freundin Laura Morante hat sich einem Eingriff unterzogen. "Ich habe mir meine Jawline aufpimpen lassen", so die 30-Jährige. "Das macht man, damit das Gesicht etwas markanter wird und die Konturen etwas schärfer werden."