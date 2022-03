Mike Singer & Christina Luft: Die Gefühle gehen mit ihnen durch!

Mike ist am Ende

In seiner Instagram-Story klagt Mike Singer nun über das heftige Training. "Heute war ein extrem harter Tag. Wahrscheinlich sogar der härteste Tag, den ich jemals hatte. Gestern hat es echt gut funktioniert und heute hat mein Kopf einfach zugemacht. Es hat nichts mehr funktioniert. Ich brauche jetzt 1-2 Stunden Ruhe und dann probiere ich noch einmal, mich ranzumachen und die Choreo zu verstehen", erzählt er seinen Fans und sieht dabei so aus, als müsste er seine Tränen zurückhalten. "Habt ihr mich schon mal so erlebt?"

Dann richtet er das Wort direkt an seine Tanzpartnerin Christina Luft: "Danke für deine Geduld und Kraft. Ich gebe mein Bestes." Sie weiß, wie hart das Training für Mike ist und stärkt ihm auf Instagram sofort den Rücken. "Für dich immer! Du bist ein toller Mensch. Du packst das! Ich glaube fest an dich", schreibt sie in ihrer Story.

Und ihr Support scheint zu wirken! Spät am Abend wagt Mike tatsächlich noch einen Versuch, die Choreografie zu verstehen. Nach ein paar Stunden Schlaf geht es dann auch schon weiter mit dem Training. Gar nicht so easy!