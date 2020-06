Mike Singer: "The Voice"-Knaller! Wird er neuer Coach?

Ist Mike Singer in der nächsten Staffel von "The Voice of Germany" dabei? Jetzt packt der Sänger aus!

Mike Singer ist ganz oben angekommen! Nach seiner Teilnahme bei "The Voice Kids" veröffentlichte er drei Nummer-1-Alben. Vor kurzem belegte der Musiker den zweiten Platz als Wuschel bei "The Masked Singer" und trat für Kasachstan beim "#FreeESC" an. Wird Mike bald noch mehr im zu sehen sein?

Mike Singer will "The Voice"-Coach werden

Im Interview mit "Intouch Online" verrät der Teenie-Star jetzt, dass er gerne auf dem roten "The Voice"-Sessel Platz nehmen würde. "Ich hätte auf jeden Fall Lust! Ich war ja früher ja bei 'The Voice Kids' und könnte den Teilnehmern zeigen, wie es für mich war." Ob Mike wirklich in der nächsten Staffel dabei ist? Bisher hüllt sich Sender über die Besetzung der Coaches noch in Schweigen...

Mike Singer: Süße Baby-News!

Moderatorin Lena Gercke ist raus

Nur eines steht bereits fest: wird in der nächsten Staffel nicht mehr als Moderatorin dabei sein. Die "GNTM"-Siegerin ist momentan hochschwanger - und kann deswegen nicht bei der Aufzeichnung der Blind Auditions vor der Kamera stehen. Stattdessen wird an der Seite von Thore Schölermann durch die Show führen.

Wer sind die wichtigsten Personen im Mikes Singers Leben? Das erfahrt ihr im Video: