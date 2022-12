Mila Kunis: Alles nur Show! Details aus ihrem Privatleben enthüllt

Überhaupt scheinen die beiden nicht allzu viel Wert auf Äußerlichkeiten zu legen: „Ich schminke mich ungern“, gibt die Schauspielerin zu. Und tägliches Duschen sei ebenfalls überbewertet: „Ich wasche meinen Körper nicht jeden Tag mit Seife. Als Kind hatten wir kein warmes Wasser, da habe ich auch nur einmal pro Woche geduscht“, erzählte Mila, die bis zu ihrem siebten Lebensjahr in der Ukraine aufwuchs, mal bei Ellen DeGeneres. „Tits and Slits“, also Brüste und Schlitze beizeiten einer Katzenwäsche zu unterziehen, würde locker reichen, denn „man sollte nicht ständig die Fettschicht entfernen.“ Okay, Hautärzte werden jetzt aufatmen – andere vielleicht eher nicht.

Aber Ehemann Ashton sieht das offenbar ähnlich, auch was den Familiennachwuchs betrifft: „Die Kinder werden erst gebadet, wenn man den Dreck sieht“, stellte er erst kürzlich klar. „Alles andere macht doch keinen Sinn!“ Nun ja, das klingt doch alles sehr bodenständig und wunderbar uneitel. Aber vielleicht ist es manchmal doch von Vorteil, dass man Fotos zwar sehen, aber nicht riechen kann …