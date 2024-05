Mila Kunis & Ashton Kutcher: Neuanfang! Sie flüchten aus Hollywood

Der Shitstorm rauschte mit Orkanstärke heran, und Ashton musste als Mitbegründer von "Thorn", einer Organisation gegen sexuellen Missbrauch von Kindern und Menschenhandel, von seinem Vorstandsvorsitz zurücktreten ... Hinzu kommt: Auch die letzten Filmprojekte waren eher Flop als Top. "Obwohl sie in ihrer Karriere einige Höhepunkte hatten, sieht es so aus, als hätte man ihnen in letzter Zeit keine guten Drehbücher angeboten", berichtet der Insider weiter.

Selbst beim Spin-off der Kult-Serie „Die wilden 90er“ werden die beiden nicht mehr auftauchen. Abstand zur Filmindustrie scheint da der beste Schritt, um Gras über die Skandale der Vergangenheit wachsen zu lassen: "Hollywood zu verlassen ist keine einfache Entscheidung", so der Insider weiter, "aber es steht zur Debatte". Am Geld wird’s jedenfalls nicht scheitern: Ashton hat mit cleveren Tech-Investments ein Vermögen gemacht, der Lifestyle der Familie ist also auch ohne Blockbuster gesichert. Und wer weiß, vielleicht sind ein paar Schritte zurück genau das Richtige, um wieder Anlauf zu nehmen – und dann das große Comeback zu starten!