Miley Cyrus: Herzzerreißende Baby-Beichte

Reddit this

Es läuft doch alles so gut! Im Dezember gaben sich und und Miley Cyrus nach fast zehn Jahren Beziehung das Ja-Wort. Nun sollte eigentlich Nachwuchs folgen. Doch daraus wird nichts...

Miley Cyrus und Liam Hemsworth: Schock-Enthüllung nach 140 Tagen Ehe

Miley Cyrus: Traurige Baby-Absage

Noch vor Kurzem ließ Liam hemsworth die süße Baby-Bombe platzen. Im Interview mit "GQ" verriet er, dass er unbedingt eines Tages Kinder haben will. Und zwar nicht nur eins! Nein, der "Tribute von Panem"-Star wünscht sich eine Großfamilie. "10, 15, vielleicht 20", grinst er.

Doch jetzt die knallharte Absage von Miley Cyrus....

Darum will Miley Cyrus aktuell kein Kind

Die Sängerin kann sich momentan gar nicht vorstellen ein Baby in die Welt zu setzen. Aus einem traurigen Grund: Der aktuellen Klimakrise. "Bis ich nicht merke, dass mein Kind auf einer Erde mit Fischen im Wasser leben kann, werde ich niemanden in die Welt setzen, der damit kämpfen muss. Wir werden uns nicht vermehren, weil wir wissen, dass die Welt nicht damit umgehen kann", so die 26-Jährige im Interview mit "Elle".

Und sie weiß genau, wie die Reaktion auf ihre Aussage ankommt. Denn Frauen, die keine Kinder haben wollen, werden sofort verurteilt! "Wir erwarten, dass der Planet immer bevölkert ist. Und wenn das nicht Teil unseres Plans oder unserer Absichten ist, dann sind wir oft einer Verurteilung und Wut ausgesetzt. Dann werden Gesetze geändert, die dich dazu zwingen – selbst, wenn du aus einer Gewaltsituation heraus schwanger wirst. Wenn du keine Kinder möchtest, bemitleiden dich die Leute wie bei einer Erkältung. Oder du bist eine herzlose Schlampe, die nicht fähig ist zu lieben", so der Popstar weiter.

Doch das hat Miley noch nie davon abgehalten, ihre ganz eigene Meinung zu vertreten...

Wollen Miley Cyrus und Liam Hemsworth ein Kind adoptieren? Die Antwort gibt es im VIDEO: