Miley Cyrus: Karriere-Aus? Sie rechnet knallhart ab!

Mit nur elf Jahren begann für Miley Cyrus die Karriere ihres Lebens, wo andere gerade noch mit Barbiepuppen gespielt haben, hat sie schon mit der großen „Hannah Montana”-Serie gestartet. „Ich hatte kürzlich einen Moment, in dem ich im Bett lag und dachte: 'Wow, ich bin mit elf auf einen Zug gesprungen und seitdem nie wieder ausgestiegen'", erzählt die Musikerin. Scheint fast, als hätte sie eine „Midlifecrisis”, da sie wohlgemerkt nie dieses Vorgehen hinterfragt hat, es war für sie quasi ein ganz „normaler Lifestyle”.