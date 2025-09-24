Miley Cyrus: Karriere-Aus? Sie rechnet knallhart ab!
Bei Miley Cyrus brodelt jetzt ordentlich die Gerüchteküche: Hat die Sängerin endgültig die Schnauze voll vom Musik-Business und wird sich nun frühzeitig zur Ruhe setzen?
Zieht sich Miley Cyrus aus dem Showbusiness zurück?
© Imago/Bestimage
Viele Fans sind ganz außer sich! Und nein – nicht, weil Miley Cyrus (32) wieder das nächste Album herausgebracht hat. Nun gehen die Gerüchte um, dass sich der Superstar nach mehr Ruhe sehnen würde.
So sieht sie JETZT ihre Zukunft
In einem Interview mit „CR Fashion Book” gibt die Hannah-Montana-Darstellerin ganz offen zu, dass sie sich in letzter Zeit schon öfters Gedanken um ihre Karriere und ihre Lebensentscheidungen gemacht hat. „Es war nicht vor meinen späten 20ern und frühen 30ern, als ich anfing, zu hinterfragen: ‚Will ich das wirklich noch?‘“, erzählte Miley. Bisher scheint die 32-jährige „Young Adult”-Sängerin aber noch ganz sicher zu sein, dass sie weitermachen möchte. Aber die Angst bestehe, dass diese Sicherheit dahinter irgendwann verloren gehe.
Mit nur elf Jahren begann für Miley Cyrus die Karriere ihres Lebens, wo andere gerade noch mit Barbiepuppen gespielt haben, hat sie schon mit der großen „Hannah Montana”-Serie gestartet. „Ich hatte kürzlich einen Moment, in dem ich im Bett lag und dachte: 'Wow, ich bin mit elf auf einen Zug gesprungen und seitdem nie wieder ausgestiegen'", erzählt die Musikerin. Scheint fast, als hätte sie eine „Midlifecrisis”, da sie wohlgemerkt nie dieses Vorgehen hinterfragt hat, es war für sie quasi ein ganz „normaler Lifestyle”.
Wie geht es für die US-Sängerin weiter?
Für sie ist eins klar: Ewig soll das nicht so weitergehen, sie möchte ihre Prioritäten bald ändern! Der Wunsch nach fester Stabilität und einem strukturierten Leben sei derzeit größer denn je. Aufgrund dessen hat sich die ehemalige „Hannah Montana”-Sängerin auch entschieden, mit ihrem neuen Album nicht auf Tour zu gehen.
Miley bleibt ihrer Karriere erst mal treu – ihr Herz schlägt weiter für die Bühne und ihre kreative Arbeit. Trotzdem gibt sie ehrlich zu: „Es könnte eine Zeit kommen, in der mich das alles nicht mehr interessiert – und das ist total okay.“ Was wirklich beeindruckt: wie reflektiert und erwachsen sie heute über ihr Leben und ihre Karriere spricht. Trotz jahrelangem Ruhm und Dauerpräsenz im Rampenlicht hat Miley offenbar endlich ihren inneren Frieden gefunden – und ist bereit, auch neue Wege zu gehen, wenn es für sie passt.
Wie und wann Miley Cyrus wirklich ihre Karriere an den Nagel hängt, bleibt offen. Früher oder später wird sie sich aber zur Ruhe setzen.