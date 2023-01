Miley Cyrus: Sie kann die Trennung einfach nicht verkraften!

Im April reichten Country-Star Billy Ray und und seine Ehefrau Tish die Scheidung ein. Zum dritten Mal, aber dieses Mal endgültig. Billy Ray ist inzwischen sogar mit seiner neuen Flamme, der Singer-Songwriterin Firerose, verlobt! Und das soll Miley sehr zu schaffen machen: "Sie muss das Ganze erstmal verarbeiten. Sie möchte natürlich, dass ihr Vater glücklich ist, aber sie will auch ihre Mutter schützen", so ein Insider. Und weil Miley so hin- und hergerissen ist, hat sie sich total zurückgezogen: "Sie nimmt keine Anrufe ihrer Familie an. Oft wissen Billy Ray und Tish nicht einmal, wo sie sich aufhält." Tatsächlich soll sich Miley mit ihrem Freund Maxx Morando in ihrer Villa in Los Angeles verschanzt haben. Bis auf Weiteres …

