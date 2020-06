Miley Cyrus: Nach tollem BAMBI-Auftritt liegt Joko Winderscheidt ihr zu Füßen!

Stattdessen überzeugte Miley mit ganz anderen Qualitäten nämlich ihrer Stimme!

Mit einer schlichten, bescheidenen Akustik-Version schaffte sie es, das Publikum im Saal zu überzeugen und bewies ihren Kritikern, dass sie ihre Bambi-Auszeichnung in der Kategorie "Pop International" absolut verdient hat! Dabei legte Miley Cyrus bei ihrem Auftritt zur Abwechslung ihren Schwerpunkt auf Gefühle und nicht auf eine fulminante Show.

Zum Niederknien fand auch Joko Winterscheidt den Auftritt! Zuvor kündigte er die Künstlerin noch gewohnt cool an, doch nach ihrem Auftritt war der "Circus Halligalli"-Moderator offensichtlich so beeindruckt, dass er vor Miley niederkniete und ihr den Bambi entgegenstreckte. Damit brachte er zum Ausdruck, was viele dachten. Miley Cyrus bedankte sich kurz und herzlich und verschwand ohne Schall und Rauch, aber mit einem nachhaltig positiven Eindruck von der Bühne - ganz anders als zuvor Andrea Berg...