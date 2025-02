Millie Bobby Brown: Kaum wiederzuerkennen! So erwachsen sieht der "Stranger Things"-Star aus

Als Hauptrolle "Eleven" (Deutsch: Elf) startete die heute 21-Jährige mit gerade mal 12 Jahren ihre Karriere mit der Netflix-Hit-Serie "Stranger Things". In insgesamt (bislang) vier Staffeln entwickelte sich die Schauspielerin immer weiter, man konnte ihr praktisch beim Älterwerden zu sehen. Doch der Sprung von Staffel vier zu heute ist immens!

Zu der "The Electric State"-Premiere erschien Millie in einem bodenlangen, glitzerndem Kleid in Metallictönen. Die Haare sind zu einem Dutt hochgesteckt, das Make-up funkelt. Als Begleitung hat sie natürlich ihren Ehemann, Jake Bongiovi (22), den Sohn von Jon Bon Jovi (62), dabei. Das Paar, das seit 2021 zusammen ist, gab sich im Mai 2024 das Ja-Wort, zuerst im kleinen Kreis, später feierten sie eine große Hochzeit in Italien.