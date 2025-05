Millionen-Klage gegen Herzogin Meghan! Jetzt geht es ihr an den Kragen

So hat Herzogin Meghan (43) sich das nun wirklich nicht vorgestellt. Eigentlich wollte sie mit ihrer Show "With Love, Meghan" nur ihre Fans glücklich machen ... und klar: natürlich auch etwas Geld verdienen! Doch jetzt sieht es so aus, als hätte sie mit beidem keinen großen Erfolg gehabt. Der Grund: Die US-Amerikanerin Robin Patrick will Meghan, ihre Produktionsfirma Archewell und den Streaming-Giganten Netflix auf umgerechnet 8,8 Millionen Euro verklagen. Laut "Daily Mail" soll sie behaupten, sich durch die Benutzung des Badesalz-Rezepts, das Meg in ihrer Sendung vorstellt, "katastrophale Verbrennungen" an ihren Beinen und am Po zugezogen zu haben. Sie wirft der ehemaligen "Suits"-Schauspielerin "rücksichtslose Missachtung der öffentlichen Sicherheit" und unzureichende Warnhinweise vor. Autsch ...