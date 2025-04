Herzogin Meghan: "Ging um Leben und Tod"! Das wusste bisher niemand über Lilibets Geburt

In ihrem neuen Podcast "Confessions of a Female Founder" spricht Meghan mit der Unternehmerin und "Tinder"-Mitbegründerin Whitney Wolfe Herd über einen "medizinischen Schrecken", den sie erleiden musste. "Wir haben beide sehr ähnliche Erfahrungen im Wochenbett gemacht. Und wir hatten beide eine Schwangerschaftsvergiftung nach der Geburt", berichtet sie. Ihre Fans wussten davon bisher nichts!

Zwar verrät Meghan nicht, nach welcher Schwangerschaft sie mit den Komplikationen zu kämpfen hatte, doch ihren Erzählungen nach muss es sich um die Zeit gehandelt haben, in der die kleine Lilibet zur Welt gekommen ist. "Es ist so selten und so beängstigend. Man versucht, alles zu jonglieren, und die Welt weiß nicht, was passiert. Im Stillen versucht man, für andere da zu sein, vor allem für seine Kinder. Aber diese Dinge sind ein riesiger medizinischer Schrecken", so die ehemalige "Suits"-Schauspielerin.

Ihre Freundin Whitney, die ebenfalls eine Schwangerschaftsvergiftung hatte, kann da nur zustimmen. "Es ging wirklich um Leben und Tod", stellt sie klar.

Besonders krass: Die postpartale Schwangerschaftsvergiftung kann lebensgefährlich sein! Zum Glück konnte Meghan und Whitney damals jedoch schnell geholfen werden ...